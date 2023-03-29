Завтра в Киево-Печерской Лавре начнет работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на брифинге в Харькове.

"С завтрашнего дня начинает работу комиссия, где будут в том числе представители митрополии, министерства и заповедника, которая будет заниматься приемкой тех зданий, которые должны перейти от пользования митрополией к пользованию государства. Процесс будет постепенным, и я надеюсь, что все будет нормально", – сказал он.

Ткаченко отметил, что аналогичные процессы будут проходить и в других областях Украины.

Напомним, что УПЦ получила письмо о выселении монахов из Лавры 30 марта с поэтапным планом освобождения корпусов. Заповедник призывает священнослужителей освободить помещения для проведения процедуры приема-передачи зданий и сооружений.

При этом митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.

Сегодня с утра в Киево-Печерской лавре собрались верующие УПЦ.