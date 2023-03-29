Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет ее, пока не закончатся судебные разбирательства по заповеднику.

"Если представят мне документы, о которых заявили вчера в ООН, будем смотреть дальше. Мы не против, если нас выгонит власть, есть законы, которые действуют для каждого человека", - заявил он в комментарии журналистам.

В опубликованном ранее видеообращении митрополит Павел заявил о подаче искового заявления в суд Украины с требованием оспорить права на обитель. В частности, заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

По его мнению, это указывает на то, что на судей оказывается давление со стороны "власть имущих".

"Хочу сказать, компромиссов у нас насчет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне", - заявил он.

Ранее руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что они не собираются покидать монастырь, так как не было соответствующего судебного решения.

Также в ООН сообщили о дискриминации УПЦ властями Украины.

УПЦ получила письмо о выселении монахов из Лавры 30 марта с поэтапным планом освобождения корпусов.