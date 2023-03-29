Сегодня, 29 марта, у Киево-Печерской лавры собрались несколько сотен человек. Прихожане поют молебен. Обстановка возле здания спокойная.

Напомним, сегодня монахам УПЦ было предписано выселиться из Лавры. Но судя из письма, которое получила Украинская православная церковь от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", выселять монахов УПЦ власти планируют завтра, 30 марта.

Журналисты на молебне в Киево-Печерской лавре увидели украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. Он сказал, что пришел помолиться.

26 марта в Киево-Печерской лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, Онуфрий зачитал проповедь.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. В УПЦ призвали верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Напомним, на этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Ранее мы подробно рассказывали о трех сценариях развития ситуации вокруг УПЦ.