Заповедник "Киево-Печерская лавра" не требовал выезда УПЦ в судебном порядке. Соответственно нет причин чтобы церковь покинула территорию монастыря.

Об этом заявил, руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент.

"Заявления заповедника о разрыве договора с УПЦ это только заявления, но такие вопросы должны решаться исключительно в судебном процессе",- заявил Климент.

Он также добавил, что комиссия, которая должна начать процесс приема передачи помещений на территории Лавры, 30 марта ничего не сможет сделать.

"Для работы комиссии должно быть соответствующее решение суда, на данный момент его нет это значит, что юридических оснований для работы комиссии тоже нет", - говорит Климент.

Отметим, что вчера наместник Лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ уже обратилась в суд с требованием оспорить права на обитель. В видеообращении он заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

По его мнению, это указывает на то, что на судей оказывается давление со стороны властей.

"Хочу сказать, компромиссов у нас насчет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне", - заявил он.

Как писала "Страна", сегодня в Киево-Печерской лавре проходит молебен, на который собрались несколько сотен верующих УПЦ. Журналисты на молебне увидели украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. Он сказал, что пришел помолиться.

26 марта в Киево-Печерской лавре прошло формально последнее воскресное богослужение УПЦ, Онуфрий зачитал проповедь.

Ранее настоятель лавры митрополит Павел заявил, что монахи выселяться не будут. В УПЦ призвали верующих "усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру".

Напомним, на этой неделе власти начали процесс лишения УПЦ права на пользование Почаевской лавры в Тернопольской области, в которой находится монастырь УПЦ.

Православная церковь Украины создала свою религиозную организацию в Почаевской лавре и попросила власти передать им под монастырь Киево-Печерскую лавру.

Ранее мы подробно рассказывали о трех сценариях развития ситуации вокруг УПЦ.