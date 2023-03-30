С утра четверга, 30 марта, в Киево-Печерской лавре значительно увеличилось численность сотрудников правоохранительных органов, но доступ к монастырю открыт.

У главного входа на территорию Лавры дежурит несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривают машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры.

Возле Крестовоздвиженского храма собралось несколько сотен верующих.

Первое богослужение началось в 06:30 и продолжается до сих пор.

Напомним, сегодня в Лавре должна начать работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Вчера УПЦ, согласно предписанию властей, должна была покинуть Лавру, но этого не произошло. В Церкви заявили, что не будут выезжать из Лавры до решения суда, в котором УПЦ оспаривает расторжение договора аренды.

Как сообщалось, верующие решили ночевать в одном из храмов Киево-Печерской лавры, опасаясь захвата монастыря.

Между тем, вчера ПЦУ назначила и.о. наместника Киево-Печерской лавры.

Также мы приводили комментарий президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в Лавре.