Ночь на четверг, 30 марта, в Киево-Печерской лавре, независимо от ее исхода, будет тревожной.

Как стало известно "Стране", в храме Агапита Печерского (выходит на улицу Лаврскую) ночуют верующие УПЦ, которые опасаются, что ночью может быть захват монастыря.

Напомним, монахи получили от национального заповедника "Киево-Печерская лавра" предписание о выселении из 34-го корпуса лавры. Наместник монастыря митрополит Павел заявил, что выселяться пока никто не будет.

Кроме того, в своем обращении Синод УПЦ призвал верующих "всеми законными средствами защищать лавру".

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать лавру. Однако власть будет "действовать согласно принятым нормативно-правовым актам".

Тем временем после изгнания УПЦ из лавры Владимир Зеленский назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы в Европе.

В ответ митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины.

Ранее "Страна" анализировала, как власть будет выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.