Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Обращение опубликовано на YouTube-канале лавры.

"Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!

Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!" – говорится в обращении.

Напомним, в среду, 29 марта, Украинская православная церковь получила письмо от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", из содержания которого следует, что выселять монахов УПЦ власти планируют 30 марта.

Тем временем УПЦ заявила, что для выселения из заповедника "Киево-Печерская лавра" недостаточно письма, а нужно решение суда. Иск против расторжения договора с Минкультом церковь уже подала. Наместник лавры Павел и другие руководители УПЦ заявили, что не станут выселяться до тех пор, пока соответствующее решение не примут суды.

Ранее "Страна" детально разбиралась в ситуации вокруг Киево-Печерской лавры.