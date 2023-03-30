Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры, в котором говорится о недопустимости выселения монахов.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Первое заседание назначено на 26 апреля, сообщил адвокат обители протоиерей Никита Чекман.

В иске указана необходимость запрета Заповеднику "Киево-Печерская лавра" на время суда предпринимать любые действия, направленные на препятствование религиозной общине.

Подробнее о ситуации в Лавре "Страна" писала ранее.

Как писала "Страна", сегодня в Лавре начинает работу комиссия по принятию зданий в государственное пользование.

Тем временем верующие решили ночевать в одном из храмов Киево-Печерской лавры, опасаясь захвата монастыря.

Сегодня, 30 марта, в Лавре увеличилось число правоохранителей, верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурит несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривают машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры. Первое богослужение началось в 06:30 и продолжается до сих пор.