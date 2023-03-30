Хозяйственный суд города Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (УПЦ) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о расторжении в одностороннем порядке договора об аренде монастыря.

О решении сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram-канале. Также появился сам текст решения.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - заявил министр.

Отметим, что суд не принимал решения по отклонению иска УПЦ к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", как это написали многие СМИ.

Суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска УПЦ против решения властей разорвать договор об аренде объектов обители. Приостановить действие решения о разрыва договора аренды УПЦ просила суд в качестве меры обеспечения иска.

Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что решение суда в УПЦ будут обжаловать.

Первое же заседание суда по рассмотрению по сути иска УПЦ к заповеднику состоится только 26 апреля 2023 года.

Напомним, сегодня члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", которые должны осуществлять прием-передачу помещений монастыря, уехали, так и не начав свою работу, поскольку верующие не пустили их в храмы.

Ранее мы писали, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет ее, пока не закончатся судебные разбирательства по заповеднику.