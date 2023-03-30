Полиция Киева открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева.

"Инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта. Правоохранители выясняют детали происшествия", - говорится в сообщении.

Указывается, что в Печерское управление полиции обратились представители средств массовой информации с заявлением о препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

"Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора. Видео этого инцидента также опубликовали телеграм-каналы", - уточняют в столичной полиции.

По этому факту дознаватели территориального подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, сегодня в Лавре после утренней службы представитель УПЦ толкнул корреспондентку "Суспильне ТВ" и сорвал крепление на камере оператора телеканала. Это попало в объектив телекамер.

Также настоятель Киево-Печерской лавры Павел пригрозил бить палкой журналистов, которые его снимают.

Комиссия Минкульта также подала заявление в полицию на представителей УПЦ по факту препятствий.

Сегодня члены комиссии заповедника покинули Киево-Печерскую лавру, но должны вернуться завтра.