В отношении представителей УПЦ подано заявление в полицию о препятствовании работе государственной комиссии в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в Facebook.

"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня", - написал Ткаченко.

По его словам, в монастыре не смогли пояснить у кого ключи от здания, которое должна была проверить комиссия. Кроме того, неизвестные лица мешали членам комиссии попасть внутрь здания.

Он сообщил, что завтра комиссия продолжит работу. По факту препятствия работе комиссии было подано заявление в полицию.

Напомним, сегодня верующие не пустили комиссию в храмы. Сами члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра" говорили, что не видят оснований обращаться в полицию.

Также сегодня Суспильне ТВ заявило, что священнослужитель в Киево-Печерской Лавре сорвал крепление на камере оператора телеканала. По этому поводу он написал заявление в полицию.

Ранее в УПЦ заявляли, что не покинут Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.

Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.