Настоятель Киево-Печерской лавры Павел обратился к верующим, которые блокируют работу комиссии заповедника.

"Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение во время которого нельзя разрывать договора. Только спустя четыре месяца после окончания войны они могут начать с нами общаться. Нет у них и решения суда. Мы отстаиваем свои права но не должны нарушать, так как журналисты все снимают", - заявил владыка Павел.

Напомним, сегодня утром в Лавре увеличилось число правоохранителей, а верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурило несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривали машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры.

Позже к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника по принятию зданий в государственное пользование. Верующие Украинской православной церкви блокировали их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не пропускали их к зданиям, которые они хотят проверить. Члены комиссии, комментируя эту ситуацию, заявили, что пока нет оснований обращаться в полицию, но в дальнейшем такого исключить нельзя.