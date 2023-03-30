Настоятель Киево-Печерской Лавры Владыка Павел прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова, что УПЦ должна будет покинуть территорию Лавры так как это вопрос национальной безопасности.

"Они врут как обычно. Со стороны УПЦ нет нарушений, чтобы мы покидали территорию Лавры. Я их просил дать нам полтора месяца, мы были готовы выселиться, но нам этой возможности не дали. Поэтому мы будем поступать по закону, по Конституции. Они не имеют права нас выселить",- заявил Павел.

Павел также заявил, что они не будут пускать членов комиссии Заповедника на территорию Лавры до тех пор, пока не будет соответствующего решения суда.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "мы не будем выносить их за ноги", комментируя ситуацию, которая сложилась в Лавре.

"Если кто-то считает, что он должен там остаться на тот или иной период времени, то никаких провокаций, которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ на территории Лавры, мы не допустим. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", - заявлял он.

Как писала "Страна", Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.

Сегодня в Лавре увеличилось число правоохранителей, верующие собрались у Крестовоздвиженского храма.