Журналисты канала "Суспильне ТВ" сообщили, что в четверг, 30 марта, священнослужитель в Киево-Печерской Лавре после утренней службы толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора телеканала.

Об этом говорится в сообщении "Суспильного".

"Это случилось, когда журналистка Дарья Нематиан Золбин пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству", - сообщает Суспильне.

Сообщается, что в ответ митрополит сказал, что "не видел комиссии" и предложил журналистке исповедоваться. После этого один из священников толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору Виктору Мозговому и сорвал крепление для микрофона на камере. Общественное обращение в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности.

Суспильне ТВ обратится в полицию по факту препятствования журналистской деятельности.

Сегодня с утра верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурило несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривали машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры. К Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, верующие блокируют их работу.

Также сообщалось, что члены комиссии заповедника покинули Киево-Печерскую лавру ни с чем, но должны вернуться завтра.