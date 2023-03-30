Члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", которые должны осуществлять прием-передачу помещений Лавры, уехали так и не начав свою работу.

Напомним, верующие не пустили комиссию в храмы.

Неофициально прошла информация, что комиссия вернется сюда завтра в 10:00.

Как писала "Страна", сегодня утром в Лавре увеличилось число правоохранителей, а верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурило несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривали машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры.

Позже к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника по принятию зданий в государственное пользование. Однако верующие УПЦ блокировали их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не пропускали их к зданиям, которые они хотят проверить.

Настоятель Лавры обратился к верующим, блокировавшим работу комиссии заповедника, заявив им о том, что по закону никакая комиссия работать не может, пока длится военное положение. "Мы отстаиваем свои права, но не должны нарушать, так как журналисты все снимают", - заявил владыка Павел.

Между тем, киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.

Подробнее о том, как власть будет выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, мы писали в отдельном материале.