Кроме одного монаха, которого ПЦУ назначила и.о. наместника Киево-Печерской лавры из братии Киево-Печерской Лавры никто в ПЦУ не перешел.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

"В СМИ начала распространяться недостоверная информация о массовом переходе братии монастыря в ПЦУ. Хочу официально заявить: такая информация не соответствует действительности. К настоящему моменту, кроме отца Авраамия в ПЦУ никто не перешел", - сообщил Антоний.

Он заявил, что архимандрит Авраамий "стал на путь предательства".

Вчера Авраамия отстранили от служения в УПЦ.

Напомним, сегодня к Киево-Печерской лавре в Киеве приехали члены комиссии заповедника. Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) блокировали их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их к зданиям, которые они хотят проверить.

Спустя какое-то время члены комиссии заповедника покинули Киево-Печерскую лавру ни с чем, но должны вернуться завтра.

Тем временем Киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов. Монахи УПЦ не планируют выселяться до тех пор, пока не закончатся судебные разбирательства. Об этом заявил митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры.