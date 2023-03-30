В Киево-Печерской лавре, где еще с утра дежурит много правоохранителей, заметили полицейских, вооруженных автоматами.

Фото с ними публикует пресс-служба УПЦ.

Судя по фото, на территории присутствуют, как минимум, трое полицейских, вооруженных укороченными автоматами Калашникова.

Также церковь публикует фото с обстановкой внутри Лавры сейчас. Там остаётся много верующих, идет молитва.

Напомним, с утра верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурило несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривали машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры.

Позже к Лавре приехали члены комиссии заповедника по принятию зданий в государственное пользование. Верующие Украинской православной церкви блокировали их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не пропускали их к зданиям, которые они хотят проверить.

Позже сообщалось, что члены комиссии заповедника покинули Киево-Печерскую лавру ни с чем, но должны вернуться завтра

Между тем, киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.

Подробнее о том, как власть будет выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, мы писали в отдельном материале.