Настоятель Киево-Печерской лавры Павел заявил, что будет бить палкой журналистов, которые его снимают.

На видео Павел просит журналистов отойти и говорит, что будет, в противном случае, применять палку.

"А палкой вы бить будете кого?", - интересуется журналист.

"Тебя!", - отвечает он.

Журналист интересуется, за что именно, но Павел не ответил на этот вопрос.

Напомним, сегодня утром в Лавре увеличилось число правоохранителей, а верующие собрались у Крестовоздвиженского храма. У главного входа на территорию Лавры дежурило несколько патрулей полиции. Они по-прежнему досматривали машины, которые заезжают и выезжают из территории Лавры.

Позже к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника по принятию зданий в государственное пользование. Верующие Украинской православной церкви блокировали их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не пропускали их к зданиям, которые они хотят проверить.

Позже настоятель Лавры обратился к верующим, которые блокировали работу комиссии заповедника.

Между тем, киевский суд принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости выселения монахов.

Подробнее о том, как власть будет выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры, мы писали в отдельном материале.