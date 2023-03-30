Решение правительства об отмене постановления 2013 года, передающего Киево-Печерскую лавру Украинской Православной церкви, в УПЦ считают безосновательным и будут обжаловать.

Об этом заявил юридический отдел УПЦ.

"Кабинет министров Украины своим распоряжением №262-р от 30.03.2023 в нарушение норм действующего законодательства и принципа правовой определенности вмешался в договорные отношения согласно договору № 2 от 19 июля 2013 г. о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственным, заключенный между Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой Украинской православной церкви", - напомнили в УПЦ.

И добавили, что тем самым власть грубо нарушила права церкви.

Юридический отдел УПЦ ссылается на решение Конституционного суда, по которому ненормативные правовые акты не могут быть отменены или изменены органом государственной власти после их исполнения.

"В Конституции Украины отмечено, что решения органов государственной власти по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины останавливаются в установленном законом порядке с одновременным обращением в суд. Учитывая вышеизложенное, монастырем будут поданы иски в суд и обращение в Генеральную прокуратуру Украины и международные организации, а также в ООН", – заявил юридический отдел УПЦ.

Как мы сообщали, сегодня суд отказался приостановить выселение монахов из лавры на время рассмотрения иска.

Заповедник "Киево-Печерская лавра" попросил возбудить уголовное дело о "завладении имуществом" обители.