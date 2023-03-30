Музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" попросил возбудить уголовное дело о "завладении имуществом" обители.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины.

В сообщении говорится, что комиссия по приемке и передаче государственного имущества лавры не смогла начать работу из-за препятствования со стороны неустановленных лиц.

Напомним, сегодня члены комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", которые должны осуществлять прием-передачу помещений лавры, уехали, так и не начав свою работу, поскольку верующие не пустили комиссию в храмы.

Ранее мы писали, что Хозяйственный суд города Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о расторжении в одностороннем порядке договора об аренде монастыря. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман сообщил, что решение суда в УПЦ будут обжаловать.

Кроме того, сегодня Кабинет министров передал здания Киево-Печерской лавры под управление государства.

Тем временем наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет ее, пока не закончатся судебные разбирательства по заповеднику.

Также "Страна" анализировала, как власть будет выселять монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.