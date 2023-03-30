В четверг, 30 марта, Кабинет Министров Украины вернул все имущество Киево-Печерской лавры под управление государства.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Украинской православной церкви зданий и сооружений Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Таким образом, управление имуществом лавры снова перешло к государству.

"Ведь именно государство является владельцем этих объектов", - добавил министр.

Напомним, сегодня Хозяйственный суд Киева отказался приостановить выселение монахов из Лавры на время рассмотрения иска. В УПЦ подадут апелляцию.

Кроме того, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не покинет ее, пока не закончатся судебные разбирательства по заповеднику.

Ранее мы писали, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал жесткое обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского.