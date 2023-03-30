Глава Сербской православной церкви поддержал Украинскую православную церковь, которую выселяют из Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится на сайте Сербского Патриархата.

Патриарх Порфирий от имени Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви заявил, что "Украинская Православная Церковь является единственной канонической и законной Православной Церковью в Украине и одновременно самой большой религиозной организацией в этой стране".

Как сообщил патриарх, Сербская Православная Церковь следит "с глубокой тревогой, печалью и братской любовью за давлением, насилием и гонениями, которые нынешнее украинское правительство оказывает против канонической Церкви".

"Пиком этого террора, точным повторением советских гонений на Церковь станет изгнание из Киево-Печерской Лавры двухсот пятидесяти монахов и нескольких сотен профессоров и студентов богословия", - заявил сербский патриарх.

Порфирий также утверждает, что ПЦУ "признается только четырьмя Православными Церквами, которые по количеству своих верующих составляют очень малый процент в православной вселенной".

Напомним, вчера истек срок, до которого от монахов требовали покинуть Лавру. На территории комплекса с утра собрались сотни прихожан.

Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил, что они не собираются покидать монастырь, так как не было соответствующего судебного решения.