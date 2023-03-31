Утром в пятницу, 31 марта, в Киево-Печерской лавре собираются верующие УПЦ. Возле Крестовоздвиженского храма, где в 06:30 началось первое богослужение уже находится несколько сотен верующих.

В 10:00 верующие собираются перейти к главному входу монастыря где будут ожидать членов комиссии заповедника "Киево-Печерская лавра", которые должны осуществить процесс приема зданий монастыря в государственное пользование.

Напомним, вчера верующие УПЦ не допустили членов комиссии заповедника, после чего министр культуры Александр Ткаченко заявил, что комиссии написала заявление в полицию по факту недопуска комиссии на территорию монастыря.

Также сообщалось, что УПЦ обжалует решение Кабмина о возвращении имущества Киево-Печерской лавры под управление государства. Юридический отдел УПЦ ссылается на решение Конституционного суда, по которому ненормативные правовые акты не могут быть отменены или изменены органом государственной власти после их исполнения.

Кроме того, писали, что журналисты канала "Суспильне ТВ" обратятся в полицию из-за того, что в УПЦ мешали снимать репортаж возле Лавры. Как сообщалось, , священнослужитель монастыря после утренней службы толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора телеканала.