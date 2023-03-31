Заповедник "Киево-Печерская лавра" подал заявление в полицию из-за того, что его комиссии сегодня вновь не дали работать на территории монастыря.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в своем Telegram-канале.

"Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, также как и вчера комиссию в лавру не пустили верующие и священники Украинской православной церкви.

Также возле Киево-Печерской лавры начались потасовки между священниками и верующими Украинской православной церкви и их противниками. К верующим Украинской православной церкви, которые блокируют проход к Киево-Печерской лавре, подошли несколько человек. Они начали называть верующих "оккупантами" и "пособниками России".

Кроме того, к верующим УПЦ, которые собрались около главного входа в Киево-Печерскую лавру, пришел Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Климент и заявил, что у комиссии нет законных оснований для осуществления какой-либо деятельности пока нет соответствующего решения суда.