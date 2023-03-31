Секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал не применять силу к верующим и священникам УПЦ, чтобы заставить их покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Мы осознаем, что есть план в Москве по созданию картинки для российского ТВ о том, что мы, как власть, оказываем физическое давление на представителей духовенства. Мы этого делать не будем, никто их за бороды таскать не будет", - заявил Данилов.

Напомним, сегодня верующие УПЦ снова не допустили членов комиссии заповедника.

Вчера была такая же ситуация. Сами члены комиссии заповедника "Киево-Печерская Лавра" говорили, что не видят оснований обращаться в полицию. Однако позже глава Минкульта заявил, что в отношении представителей УПЦ подано заявление в полицию о препятствовании работе государственной комиссии в Киево-Печерской лавре.

Также вчера Суспильне ТВ заявило, что священнослужитель в Киево-Печерской Лавре сорвал крепление на камере оператора телеканала. По этому поводу он написал заявление в полицию.

Ранее в УПЦ заявляли, что не покинут Киево-Печерскую лавру, пока не закончатся судебные разбирательства.