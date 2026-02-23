Ликвидация Эль Менчо (настоящее имя Немесио Осегера Сервантес) - главы мексиканской наркогруппировки CJNG - и последовавшие уличные бои вывели этот картель в топы новостных лент.

Полное название этой организации - Cartel Jalisco Nueva Generación ("Картель Халиско - Новое поколение"). И оно в многом отвечает тому, чем этот картель выделяется на общем фоне мексиканских наркогруппировок.

CJNG возник в начале 2010-х годов в штате Халиско и за короткое время превратился в одну из самых влиятельных банд Мексики. Его стремительный рост связан прежде всего со ставкой на синтетические наркотики - метамфетамин и фентанил. В отличие от традиционного кокаинового транзита синтетика производится в подпольных лабораториях, не зависит от сельхозциклов и требует меньших объемов для перевозки при высокой стоимости. Именно эта модель позволила картелю быстро нарастить влияние на рынке США.

Организация отличается высокой степенью вооруженности и готовностью к прямым столкновениям с государством. В 2015 году боевики CJNG сбили военный вертолет в Халиско - один из самых резонансных эпизодов конфликта между картелями и армией. В разные годы фиксировались масштабные "наркоблокировки" - одновременные поджоги десятков машин и перекрытие трасс, чтобы парализовать передвижение силовиков. В последние годы сообщалось и об использовании самодельных дронов с взрывчаткой.

CJNG конкурировал с другими крупными структурами, включая остатки картелей Los Zetas и Синалоа. Конфликты за территории сопровождались массовым насилием. Расширение происходило не только в пределах Мексики - через партнерские сети картель присутствует в США и участвует в транснациональных каналах поставок.

Среди причин стремительного роста CJNG - не только ставка на "синтетику", но и системная работа с образом.

Картель выстроил невиданную ранее для таких структур медийную стратегию. В отличие от старых группировок, действовавших преимущественно через закрытые каналы и слухи, CJNG активно использовал цифровую среду.

Наибольшую известность получили постановочные видеоролики с десятками вооруженных бойцов в униформе, с бронежилетами и нашивками CJNG, выстроенных в организованные колонны рядом с бронетехникой кустарного производства. Такие видео распространялись через социальные сети, набирая широкую аудиторию. Их задача заключалась не только в запугивании конкурентов, но и в создании образа дисциплинированной "армии", способной бросить вызов государству.

Одной из ставок пиарщиков картеля стала музыкальная культура. Второе дыхание получил жанр нарко-корридо, существовавший задолго до появления CJNG. В текстах отдельных исполнителей стали появляться упоминания "Нового поколения" и символика картеля. Позднее популярность приобрел формат corridos tumbados - гибрид традиционного корридо с элементами современной городской музыки. Фиксировались случаи, когда музыкальные исполнители открыто прославляли группировку или выступали на мероприятиях, связанных с ее окружением. Это способствовало романтизации образа картеля в молодежной среде.

Параллельно картель использовал социальные акции - как инструмент повышения лояльности населения в контролируемых регионах. Были случаи раздачи продовольствия, помощи семьям погибших участников и финансирования местных культмассовых мероприятий. Подобные действия сопровождались видеосъемкой и распространением материалов с символикой CJNG, что усиливало образ "защитников территории" в противовес конкурентам.

Впрочем, за этим раскрученным медийным образом оставалась классическая криминальная деятельность - торговля наркотиками, вымогательства, похищения и насилие.

Очевидно, что устранение Эль Менчо (что являлось совместной операцией мексиканских властей и американских спецслужб) имело целью нанести сильный удар по его криминальной империи вплоть до ее полного уничтожения. Однако пока признаков распада картеля нет. Наоборот - он наносит сейчас ответный мощный удар по государству, фактически начав против него открытую войну.