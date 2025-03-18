Армия США размещает радарные системы вдоль границы с Мексикой, чтобы отслеживать беспилотники, запускаемые мексиканскими наркокартелями.

Об этом сообщает портал War Zone.

Ресурс ссылается на фото, опубликованные на сайте министерства обороны США. На них члены десятой дивизии армии проводят тренировки с радарной радиолокационной станцией AN/TPQ-53 и радарной системой AN/MPQ-64 Sentinel.

Издание отмечает, что мексиканские картели раньше использовали беспилотники для контрабанды, однако теперь дроны применяются для проведения слежки и атак "друг друга". Как добавляет портал, есть опасения, что картели могут запускать беспилотники к американским военным базам.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике военными действиями, если она не справится с наркокартелями.

Также мы писали, что Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой сразу после инагурации.

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