Американский журналист Такер Карлсон продолжает выдвигать обвинения в адрес украинской власти.

Во время интервью с подполковником армии США в отставке Дэниелом Дэвисом американский журналист утверждает, что Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, орудующим на границе с США.

"Они продают оружие наркокартелям... Факт в том, что украинские военные продают огромный процент, до половины оружия, которое мы им отправляем. И это не мои догадки. Это факт. Не домыслы. Они продают его и многое оказывается у наркокартелей на нашей границе. Так что это преступление", – заявил Карслон, не уточнив откуда у него эти сведения.

Тем временем Центр по борьбе с фейками при СНБО выступил с опровержением заявления Такера Карлсона о том, что Украина продает оружие мексиканским картелям.

В ответ центр привел отрывки из своего аналитического отчета за 2022 год, в котором опровергал сообщение мексиканского телеканала Milenio Televisión о продажах украинского вооружения представителям мексиканского наркокартеля Golfo.

Среди получаемого картелем вооружения телеканал сообщал об автоматах "АК-47", десятках американских гранатометов М136 и ПТРК Javelin. При этом опровержение центра сводится к допущению, что телеведущая перепутала М136 с ПТРК Javelin.

"Особенно странно представлять, например, "Хаймарсы" и другое оружие на вооружении картелей. Тем более, что за использованием вооружений тщательно следят наши партнеры", – добавляет центр к своему прежнему опровержению.

Ранее журналист, который на днях сфотографировался вместе с Трампом и Маском, также назвал Зеленского "диктатором".

Зеленский в ответ призвал его "прекратить лизать задницу Путину".

При этом в Украине многие уже трактуют ужесточение риторики Карлсона в отношении Банковой как некие "намеки" со стороны Белого дома к Зеленскому (журналист имеет, судя по всему, прямой доступ к Трампу).

Эти "намеки" звучат на фоне инициатив Трампа по окончанию войны и призывов спецпредставителя Келлога провести выборы после прекращения огня. Эту идею в Офисе президента уже раскритиковали.