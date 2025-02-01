Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон объявил президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

Видео с соответствующим заявлением американского журналиста распространилось в политических телеграм-каналах.

"Первая черта диктатора – он не избран. Итак, Зеленский не избран. Он запретил религиозную конфессию. Он убил своих политических оппонентов. Он запретил языковую группу. Мне всё это кажется чертами диктатуры", – говорит Такер.

"Теперь у него (Зеленского - Ред.) есть поддержка британских спецслужб. Но это не значит, что он не диктатор. Я думаю он – диктатор", – заявляет журналист.

Напомним, недавно Карлсон заявил, что у него нет причин злиться на главу РФ Владимира Путина, и назвал Украину "источником безумия".

"Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", – заявил бывший ведущий Fox News.

Ранее Карлсон сказал, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен и экс-президент Джо Байден пытались ликвидировать Путина.