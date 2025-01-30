Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у него нет причин злиться на Путина. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Карлсон заявил, что не понимает, почему Путина в США считают врагом.

"Почему Путин мой враг? Он ничего мне не сделал. У меня нет никакой причины злиться на Путина. У нас есть группа безумцев, которые когда-то решили, что нам нужно избавиться от Путина по какой-то причине, которую никто даже не объяснил", - заявил он.

Также он назвал Украину "источником безумия".

"Украина – это источник безумия. Они сделали все возможное, чтобы посеять дестабилизацию на Западе. Количество зла и преступлений, которые идут из этой страны, очень большое", - заявил бывший ведущий Fox News.

Напомним, на днях Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена пыталась убить Путина.

После этого Госдума РФ призвала Конгресс США расследовать данное заявление Такера Карслона.

"Обсуждение вопроса физического устранения президента РФ может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма. Кроме того, несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне", - заявляет в своем обращении глава Госдумы Володин.

Ранее он уже заявлял об "угрозе ядерной войны" из-за слов Карслона.