Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил об "угрозе ядерной войны" после интервью американского журналиста Такера Карлсона, где тот сообщил о попытке покушения на российского лидера Владимира Путина.

Напомним, американский журналист заявлял, что "администрация Байдена пыталась убить Путина", и дал понять, что за этим мог стоять экс-госсекретарь Энтони Блинкен, который, по словам Карлсона, "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией" в последние месяцы своей каденции.

Источников своей информации Карлсон не назвал.

"Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого - преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны. Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства", - написал в своем телеграм-канале Володин.

Он напомнил о покушениях на Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил, что "обсуждение намерения убить Путина надо воспринимать всерьёз". Также Володин призвал "привлечь к ответственности" Блинкена и Байдена.

В Кремле тоже прокомментировали заявление Карлсона.

"Мы не совсем понимаем, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что без доказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в прошлом году в МИД РФ обвиняли США в финансировании покушения на Владимира Путина.

Ранее о роли Блинкена в продолжении войны в Украине писала газета The New York Times.