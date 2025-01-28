"Это просто безумие". Журналист Такер Карлсон утверждает, что администрация Байдена пыталась убить Путина
Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина.
Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с обозревателем Мэттом Таибби.
"Это просто безумие", — сказал журналист.
Он также заявил, что Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией".
"Не знаю, как это сошло ему с рук", - добавил журналист.
По его мнению, экс-госсекретарь "фактически руководил" США при администрации Байдена.
Также Карлсон уверен, что "США стояли за подрывом газопровода из России в западную Европу, в Германию, и теперь наконец мы можем сказать, что это правда".
"Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена Альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику", – сказал Карлсон.
Ранее о роли Блинкена в продолжении войны в Украине писала газета The New York Times. Издание сообщало, что в конце 2022 года начальник Объединённого комитета штабов армии США Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ о завершении войны, имея сильную позицию после побед в Харьковской и в Херсонской областях. Но против тогда, по данным издания, выступил Блинкен, настояв на продолжении войны.
Также мы писали о том, что в прошлом году в МИД РФ обвиняли США в финансировании покушения на Владимира Путина.