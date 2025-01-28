Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина.

Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с обозревателем Мэттом Таибби.

"Это просто безумие", — сказал журналист.

Он также заявил, что Энтони Блинкен, занимавший при Байдене должность госсекретаря, в последние два месяца пребывания на своем посту "делал все возможное, чтобы ускорить войну между США и Россией".

"Не знаю, как это сошло ему с рук", - добавил журналист.

По его мнению, экс-госсекретарь "фактически руководил" США при администрации Байдена.

Также Карлсон уверен, что "США стояли за подрывом газопровода из России в западную Европу, в Германию, и теперь наконец мы можем сказать, что это правда".

"Это могло стать основой для развития немецкой экономики. Но теперь это уничтожит ЕС. Когда люди очнутся от иллюзий, рухнет и НАТО – ведь это атака одного члена Альянса на союзника: США нанесли удар по Германии и обрушили ее экономику", – сказал Карлсон.

Ранее о роли Блинкена в продолжении войны в Украине писала газета The New York Times. Издание сообщало, что в конце 2022 года начальник Объединённого комитета штабов армии США Милли предлагал Украине пойти на переговоры с РФ о завершении войны, имея сильную позицию после побед в Харьковской и в Херсонской областях. Но против тогда, по данным издания, выступил Блинкен, настояв на продолжении войны.

Также мы писали о том, что в прошлом году в МИД РФ обвиняли США в финансировании покушения на Владимира Путина.