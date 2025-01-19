Война в Украине могла быть закончена в 2022 году, но госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении войны.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, в конце 2022 года председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли предложил Киеву "извлечь выгоду из завоеваний на поле боя" и согласиться на мирные переговоры с Москвой.

Но "Блинкен настаивал на том, чтобы борьба была продолжена".

В статье сказано, что главный дипломат США "был не столько миротворец, сколько военный стратег".

"Он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украину", – пишет NYT.

Напомним, после деоккупации Херсона в ноябре 2022 года генерал Милли говорил, что Украина достигла лучшей позиции на поле боя, и именно в тот момент открывалось окно возможностей для переговоров. В вероятность дальнейших крупных побед над войсками РФ Милли не верил.

Как мы писали, генерал Милли посмеялся над просьбой Залужного срочно поставить Украине истребители F-16.

Также Милли заявлял, что Украина не сможет вернуть все территории в ходе контрнаступления 2023 года.