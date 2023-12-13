Экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся на шутливую просьбу поставить самолёты F-16 Украине.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник среди высокопоставленных украинских чиновников.

По данным издания, беседа проходила весной 2023 года на фоне утечек секретных документов Пентагона. Милли позвонил главкому ВСУ, чтобы извиниться за произошедший после этого скандал.

"Залужный заверил его, что имевшая место утечка информации будет полезна Украине", - сообщил изданию украинский чиновник.

"Как так?" - спросил Залужного Милли.

"(В "утечках Пентагона" - Ред.) не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее", - сказал Залужный.

"В ответ Милли рассмеялся", - рассказал газете украинский чиновник.

Ранее появилось видео, где президент США Джо Байден рассмеялся в ответ на вопрос о победе Украины над Россией.

Война в Украине идет уже 658-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях началось два дня назад. Армия РФ атакует при поддержке бронетехники, активно применяет авиацию. ВСУ отбили десятки атак восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького, в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

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