Небо в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах в честь прибытия президента РФ Владимира Путина окрасили в цвета российского флага. Власти страны организовали пролет истребителей, которые распылили в небе цвета триколора.

По данным СМИ, распыляли специальное вещество американские истребители F-16.

Такие самолеты составляют основу боевой авиации Военно-воздушных сил ОАЭ наряду с французскими "Миражами". Аналогичную технику Украина ожидает получить от Запада.

По данным открытых источников, у Эмиратов 79 единиц F-16 и 68 "Миражей". Но какие именно самолёты демонстрировали к приезду Путина флаг России в небе и верно ли пресса идентифицировала их как F-16, установить сложно.

Напомним, сегодня Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, где у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем он отправится в Саудовскую Аравию на встречу с принцем Мухаммедом, а завтра примет в РФ президента Ирана.

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва сообщил, что Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Напомним, МУС выписал ордер на арест президента РФ в марте.