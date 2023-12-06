Путин прилетел в ОАЭ на переговоры, затем он отправится в Саудовскую Аравию
Президент РФ Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, где у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Об этом сообщают российские СМИ.
Затем он отправится в Саудовскую Аравию на встречу с принцем Мухаммедом, а завтра примет в РФ президента Ирана.
Ранее сообщалось, что Путин будет обсуждать двусторонние отношения, уровень добычи нефти "для обеспечения стабильности цен" и международные дела, в том числе войну Израиля с ХАМАС.
Подробнее о подоплеке этих встреч мы писали в отдельном материале.
Ранее мы писали, что Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.
Напомним, МУС выписал ордер на арест президента РФ в марте.
Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.