Президент РФ Путин прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, где у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщают российские СМИ.

Затем он отправится в Саудовскую Аравию на встречу с принцем Мухаммедом, а завтра примет в РФ президента Ирана.

Ранее сообщалось, что Путин будет обсуждать двусторонние отношения, уровень добычи нефти "для обеспечения стабильности цен" и международные дела, в том числе войну Израиля с ХАМАС.

Подробнее о подоплеке этих встреч мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Напомним, МУС выписал ордер на арест президента РФ в марте.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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