Президент РФ Владимир Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Ожидается, поездка займет не более одних суток.

Об этом российским журналистам вслед за помощником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

В Саудовской Аравии президент РФ встретится с принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

Песков заявил, что на Ближнем Востоке Путин будет обсуждать двусторонние отношения, уровень добычи нефти "для обеспечения стабильности цен" и международные дела, в том числе войну Израиля с ХАМАС.

Ушаков добавил, что стороны также обсудят войну в Украине.

При этом уже на следующий день, в четверг, Путин примет в Москве президента Ирана Ибрахима Раиси.

Отметим, что Путин в этом году совершил не очень много поездок по миру. Он был только в Кыргызстане и в Китае. Завтрашний визит на Ближний Восток будет третьим за год.

The New York Times отмечает, что у РФ и Саудовской Аравии есть разногласия по добыче нефти. Эр-Рияд добровольно сократил добычу и убеждает пойти на это РФ. Москва же сократила экспорт, но не добычу.

Отметим, что отношения с крупнейшими нефтедобывающими странами Персидского залива для России очень важны, так как от них зависит формирование мировых цен на нефть.

В последние время в рамках ОПЕК+ Россия, Саудовская Аравия и другие крупнейшие нефтедобывающие страны постоянно снижают поставки нефти на мировой рынок, стремясь их удержать на высоком уровне. В то же время не входящие в ОПЕК США постоянно увеличивают поставки нефти, чтоб цены сбить. Также на снижение цен на нефть в мире работает политика высоких ставок ФРС, которую сейчас проводит Вашингтон.

В августе Саудовская Аравия собирала конференцию по Украине со странами "глобального Юга".