Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи почти на два миллиона баррелей в сутки в начале следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

В начале 2024 года Саудовская Аравия сократит добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, а Россия – на 500 тысяч баррелей в сутки, остальное сокращение возьмут на себя другие страны.

На фоне этих новостей цены на нефть перешли к росту. Стоимость нефти Brent превысила 84 доллара за баррель.

Ранее Bloomberg сообщал, что в мире наблюдается дефицит дизельного топлива из-за сокращения добычи нефти. Нефтеперерабатывающим заводам не удается производить достаточно топлива, что приводит к резкому росту цен и очередной волне инфляции. Поскольку Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят ограничения на добычу до конца года, особенная "напряженность" на рынке возможна зимой.

Позже The Guardian написал, что после того, как Россия ограничила экспорт дизеля и бензина, в Европе поднялись цены на топливо. Цены на дизель в Европе подскочили на 5% и превысили тысячу долларов за тонну. А стоимость нефти марки Brent вчера выросла на 1% - до 94 долларов.