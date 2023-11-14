Почти вся российская нефть продается дороже установленного странами G7 ("Большой семерки") ценового потолка в 60 долларов.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

РФ обходит ограничения на морскую транспортировку нефти, потому Запад хочет найти способы усилить контроль за соблюдением своих санкций.

"Последние данные свидетельствуют о том, что нам придется ужесточить меры. Нет абсолютно никакого желания позволять России продолжать это делать", - заявил источник издания.

Среди вариантов: усиление правоприменения или ограничение доступа России к рынку подержанных нефтяных танкеров. Именно создание "теневого флота" из устаревших нефтяных танкеров позволило РФ "обойти западные рынки".

В октябре только 37 из 134 судов, перевозивших российскую нефть, имели западную страховку. Чиновники считают, что теперь ценовые лимиты будут соблюдаться еще реже.

Однако дополнительные издержки, такие как более длительные рейсы российских нефтяных танкеров, более высокие страховые премии, увеличение портовых мощностей и новые капитальные затраты, повысили стоимость нефти и все же несколько ограничили прибыль РФ, пишет FT.

Напомним, завтра Евросоюз представит предложения по новому пакету санкций в отношении России. Кроме запрета на экспорт алмазов, в пакет будут включены действия по укреплению потолка цен на нефть.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что поступления в бюджет РФ от продажи газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем, а ценовой потолок, введённый странами G7, в реальности не соблюдается.