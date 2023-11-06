Поступления в бюджет РФ от продажи газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введённый странами G7, в реальности не соблюдается.

Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По данным российского Минфина, доходы федерального бюджета РФ от нефти и газа в октябре 2023 года выросли на 27,5% к аналогичному периоду 2022 года и в 2,2 раза к сентябрю этого года на фоне высоких цен на нефть и слабого рубля. Нефтегазовые поступления, которые составляют около трети доходов госказны, в прошлом месяце достигли 1,635 триллиона рублей по сравнению с 1,282 триллиона рублей в октябре 2022 года и 739,9 миллиарда рублей в сентябре 2023 года.

По итогам десяти месяцев нефтегазовые поступления сократили разрыв с прошлым годом, снизившись на 26,3% до 7,211 триллиона рублей с 9,788 триллиона рублей в январе-октябре 2022 года.

Как пишет Wall Street Journal, эти доходы идут на финансирование войны в Украине и укрепление экономики.

Теневой флот России уже составляет 180 танкеров. Крупнейшие покупатели нефти – Китай, Индия и Турция – не соблюдают западное ограничение цен.

Кроме того, Россия повышает долю страхования поставок нефти за пределами стран G7. Если в январе это касалось 35% поставок, то теперь их больше половины.

Российская нефть в последнее время продается по цене около 74 долларов за баррель при установленном западом потолке в 60 долларов.

Летом западная пресса тоже писала, что западные компании покупают российскую нефть выше ценового потолка.

А в октябре стало известно, что в Германию несмотря на санкции посредством дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland продолжает поступать российская нефть, которая, предположительно, импортируется из Казахстана.