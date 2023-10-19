Несмотря на санкции, в Германию посредством дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland продолжает поступать российская нефть, которая, предположительно, импортируется из Казахстана.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Во время расследования СМИ выяснили, что в начале сентября в главном таможенном управлении Германии было дано указание таможенным службам Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать нефть для Rosneft Deutschland.

Хотя указание таможенного регулятора ФРГ не имеет чрезвычайного характера, на практике оно дает немецкому подразделению "Роснефти" возможность импортировать сырую нефть без проверки на предмет возможного обхода санкций, говорится в публикации.

Ранее Rosneft Deutschland полностью зависела от поставок нефти из России, однако по последним данным, организация, вероятно, изменила свою стратегию, начав закупать нефть в Казахстане. Несмотря на это, Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни выражает серьезное беспокойство о возможном высоком риске обхода санкций в результате таких сделок, пишет газета.

Более того, утверждается, что казахстанское нефтяное месторождение, из которого якобы поставляется нефть в Германию, принадлежит компании "Лукойл" из России.

Ранее сообщалось, что Германия в этом году увеличила импорт российской нефти в 12 раз, но не напрямую, а через Индию.

Также мы писали, что, по данным Международного энергетического агентства, в сентябре Россия получила крупнейшую выручку от экспорта нефти с июля 2022 года в размере 18,8 млрд долларов.