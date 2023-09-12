Германия в этом году увеличила импорт российской нефти в 12 раз - но не напрямую, а через Индию.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ.

Данные Федерального статистического управления показывают, что Германия продолжает импортировать большие объемы российской нефти через Индию, пишет издание. Импорт нефтепродуктов из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти у России.

Импорт из Индии в основном представляет собой газойль, который используется для производства дизельного или печного топлива. Индия производит этот газойль из сырой нефти, которую закупает в больших количествах у России с начала войны.

Из-за войны Германия прекратила прямой импорт нефти из России. Западные государства также ввели ценовой порог на российскую нефть, который они хотят обеспечить на международном уровне, используя свое влияние в секторах судоходства и страхования, напомнил Spiegel.

Ранее "Страна" писала, что поставки в Евросоюз российского сжиженного газа, перевозимого на судах, резко возросли по сравнению с довоенным периодом. По данным компании Kpler, объемы поставок с января по июль выросли на 40% по сравнению с тем же периодом 2021 года.