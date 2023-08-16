Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией, который истекает в конце 2024 года.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью "Голосу Америки".

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", – заявил Галущенко.

Вместе с тем, Глущенко сообщил, что Россия может прекратить действие контракта в любой момент, так как сделка зависит от российской стороны.

Он также отметил, что Украина может сыграть важную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе этой зимой. Европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, как он считает, будет только усиливаться.

"Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы, и это важно", — отметил министр.

Напомним, несмотря на войну, российский газ продолжает идти транзитом через Украину в Европу по действующему пятилетнему контракту, заключенному в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива. Свои хранилища Европа может полностью заполнить, готовясь к зиме, уже в ближайшие месяца.

Также мы писали, что потребление газа в Евросоюзе снизилось почти на 20% относительно довоенных показателей.