Европейские компании возвращаются к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прервалось после начала военных действий.

Как сообщает Оператор газотранспортной системы Украины, в июле в его хранилища на хранение передано около 590 млн кубометров, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года.

Трейдеров привлекают крайне низкие ставки, а также ожидаемые высокие цены на газ в Европе зимой, при том что европейские ПХГ уже почти заполнены.

Украина готова предложить иностранным компаниям до 10 млрд кубометров мощностей, и, по мнению аналитиков, закачка таких объемов вполне вероятна.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Евросоюзе рассматривают возможность хранения газа в украинских подземных хранилищах, способных вместить до 30 миллиардов кубометров топлива. Свои хранилища Европа может полностью заполнить, готовясь к зиме, уже в ближайшие месяца.

Напомним, цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня с середины 2021 года, когда РФ только начала сокращать поставки перед вторжением в Украину. Также спрос пострадал от рекордного использования солнечной энергии в Германии. В частности, цена газа на TFT в Нидерландах упала до 24,17 евро за мегаватт-час (около 275 долларов за тысячу кубометров).