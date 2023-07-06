В России, похоже, готовы прекратить транзит своего газа через Украину. Об этом намекнул председатель правления российской госкомпании "Газпром" Алексей Миллер.

Его слова приводят российские СМИ.

Он прокомментировал судебное разбирательство из-за снижения объемов прокачки газа, инициированное "Нафтогазом".

Украинская энергетическая компания требует оплату за транзит газа, хотя сама прекратила прием в точке ввода "Сохрановка". Таким образом, сам "Нафтогаз" "под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств" и при этом пытается организовать суды в отношении транзита в Европу, объяснил Миллер.

Он пригрозил Украине санкциями "в случае продолжения недобросовестных действий" и назвал бессмысленным как это разбирательство, так и участие в нем РФ.

"Газпром" фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в это НАТО? В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно", — заявил глава компании.

Миллер добавил, что в случае продолжения такой позиции отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут невозможны.

В Кремле пока не комментируют возможность прекращения поставок газа в Европу или подключение других газопроводов. Но, вероятно, при разрыве отношений с "Нафтогазом" прокачка через газопровод, находящийся на балансе у дочерней компании украинского монополиста, остановится.

Отметим, что ветка через Украину является единственным маршрутом для российского газа в Западную и Центральную Европу после подрыва "Северных потоков".

В сентябре мы сообщали, что "Нафтогаз" подал в суд на "Газпром" из-за нарушения контракта при транзите газа через Украину.

А в мае газета Washington Post рассказывала, как, несмотря на войну, власти Украины пытаются сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию.