Несмотря на войну, власти Украины пытаются сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию.

Об этом пишет Washington Post.

Требуя от других стран разорвать экономические отношения с Россией, для себя Киев оставляет возможность и дальше зарабатывать на транзите, пишет издание.

В статье говорится, что недавно представленный Банковой "план действий" группы Ермака-Макфола предлагает Западу дополнительные санкционные шаги, которые необходимо предпринять против России.

"Но в плане особо говорилось о сохранении транзита российских энергоресурсов через территорию Украины", - пишет газета. "Прекратить прямые поставки российского газа в Евросоюз, кроме как через Украину", - говорится в документе.

Издание напоминает, как "Нафтогаз" подал в сентябре в суд на "Газпром" из-за снижения объемов прокачки газа.

"Украинские чиновники говорят, что находятся в затруднительном положении. Российские углеводороды, пересекающие их территорию, приносят Кремлю миллионы долларов и помогают финансировать его военную машину. Но Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите", - говорится в статье.

"Каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на том, что у нее практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки, и лоббирует их сохранение", - пишет WP.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти в марте достиг рекордных показателей с середины весны 2020 года.

Также СМИ ранее писали, что Украина планировала вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".