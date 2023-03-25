Украина хочет с 1 апреля вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом сообщает в субботу, 25 марта, агентство Argus со ссылкой на участников рынка.

Источники российского издания "Коммерсант" называют новую цену - 27,2 евро за тонну.

Повышение тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий, пишет Argus. Но окончательного решения еще нет, продолжаются переговоры. Этот вопрос, по мнению экспертов, предстоит согласовать прежде всего с получателями - Венгрией и Словакией.

Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года.

Ранее мы писали, что с 1 января тариф вырос на 18,3%, до 13,6 евро за тонну. При этом сообщалось, что еще 21 ноября в "Укртранснафте приняли решение повысить плату за транзит российской нефти после атак энергосистемы страны.

Тогда транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен на день после того, как электростанция, обслуживающая трубопровод в Украине, подверглась ракетному удару 15 ноября.

Также "Страна" рассказывала, что один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, что позволило возобновить транспортировку российской нефти не только в направлении Венгрии и Словакии, но и Чехии.