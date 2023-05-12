Евросоюз предложил остановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Предложение станет частью 11-го пакета санкций ЕС.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении редакции.

При этом исключения, разрешающие потоки через южную ветку линии, которая снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.

Германия и Польша импортировали в среднем около 480 000 баррелей в день через Дружбу в 2022 году. В три страны на южном участке в среднем приходилось почти 290 000 баррелей в день, и этот уровень в этом году очень немного снизился.

В случае принятия решения, транзит нефти из Казахстана по этому трубопроводу сохранится.

Ранее сообщалось, что польская нефтяная компания использует российскую нефть для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове, на который до сих пор не распространяются санкции. Гендиректор польской PKN Orlen говорил, что российские нефтяные компании все еще поставляют в Европу нефтехимические продукты, обходя ограничения.

Также СМИ писали, что Украина планировала вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".