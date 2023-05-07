Польская нефтяная компания PKN Orlen продолжает использовать нефть из России, которая поставляется через трубопровод "Дружба" и не подпадает под европейские санкции.

Об этом пишет Financial Times.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил, что компания все еще использует российскую нефть для чешского нефтеперерабатывающего завода группы в Литвинове, на который до сих пор не распространяются санкции.

"Полная замена российской нефти требует улучшения логистики поставок нефти, над чем мы работаем с чешским правительством", - пояснил он.

Обайтек добавил, что российские нефтяные компании все еще поставляют в Европу нефтехимические продукты, несмотря на санкции Евросоюза.

"Россия не продает нефть и природный газ, но все еще торгует нефтехимическими продуктами в Европе. Она зарабатывает не только на углеводородах, но и на переработке. Не говоря уже об удобрениях и других продуктах", - заявил гендиректор нефтяной компании.

Также Обайтек сказал, что запрет на поставки российской нефти стоит польской государственной нефтяной компании миллионы долларов в день, поскольку она пытается найти альтернативные источники поставок для своего чешского нефтеперерабатывающего завода.

Напомним, в апреле агентство Reuters сообщало, что страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Это произойдет, "несмотря на рост мировых цен на нефть и призывы некоторых стран к снижению ценового предела для ограничения доходов Москвы".

Отметим, что, по данным Forbes, в России нефтегазовые доходы в апреле стали втрое меньше (минус 64%), чем были в том же месяце прошлого года. И на 6% меньше, чем в марте этого года.