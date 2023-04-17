Россия экспортирует собственную нефть с большой скидкой монархиям Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ. Они используют российское топливо для потребления и дальнейшей переработки, а собственное выставляют на продажу.

Об этом рассказывает The Wall Street Journal.

Из-за санкций Россия вынуждена устанавливать значительные скидки на собственную нефть и нефтепродукты. Энергетические корпорации Ближнего Востока, которые контролируются правительствами аравийских монархий, воспользовались снижением цен на энергоносители, чтобы получить выгоду от этой ситуации.

"Пока Россия прочесывает весь мир в поисках покупателей своих энергоносителей, она находит нетерпеливых торговых партнеров в неожиданном месте: в богатых нефтью нефтегосударствах Персидского залива", - пишет американское издание.

Страны Персидского залива используют российскую нефть со скидкой внутри страны, в том числе для потребления и переработки, добавляет The Wall Street Journal.

По словам руководителей нефтяных компаний и отраслевых аналитиков, поскольку западные санкции в связи с войной в Украине отрезали Россию от многих ее постоянных торговых партнеров, государственные компании Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов воспользовались льготными ценами на российскую продукцию.

В издании подчеркнули, что Саудовская Аравия импортирует из России 100 тысяч баррелей в день, хотя до 24 февраля 2022 года эта цифра практически равнялась нулю. Это, пишет WSJ, огорчило США, которые не оставляют попытки лишить Россию дохода от продажи нефти.

По данным поставщика данных Kpler, экспорт российской нефти в ОАЭ вырос более чем трехкратно и достиг рекордных 60 миллионов баррелей в 2022 году. Для сравнения, экспорт российской нефти в Сингапур, другой крупный нефтяной хаб, увеличился лишь на 13% - до 26 миллионов баррелей в 2022 году.

Ранее западные СМИ писали, что по сравнению с февралем экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте 2023 года вырос на 17,3% - до 12,374 млн тонн с 9,531 млн тонн.

Между тем страны G7 решили сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.